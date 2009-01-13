Ющенко: Україна не взяла жодного кубометру газу з російського транзиту

Україна не взяла жодного кубометру газу з російського транзиту, і розрахувалася з Росією за весь газ ще у грудні 2008 року.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві.

Президент в чергове наголосив, що Україна не робила несанкціонованого відбору газу.

Більше того, за словами В.ЮЩЕНКА, Україна виділяла свій газ для забезпечення транзиту російського газу. За його словами, Україна використала 74 млн. кубометрів свого газу.

«Ми свято виконували і будемо виконувати зобов’язання по транзиту. Україна не зробила жодного деструктивного кроку і не заслуговує на оцінки, які лунають», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також висловив готовність української сторони до конструктивних фахових переговорів з Росією щодо цін на газ та транзит.

Про перехід до європейських цін на газ Президент України допускає перехід до європейських цін на газ для України і на тариф на його прокачування територією країни впродовж двох років.

При цьому він зазначив, що такий перехід має проходити з урахуванням тенденцій на світових ринках нафти і газу.

“Це не обов`язково робити за 3 роки. Це можна зробити за 2 роки. Це не є чимось небезпечним. Проте впевнений, що продуманий перехід буде більш кращим для обох сторін, ніж декларація виключно ринкових принципів як щодо транзиту, так і щодо ціни на газ», - сказав Президент.

Разом із тим В.ЮЩЕНКО підкреслив, що оптимальним вважає варіант переходу на ринкові ціни впродовж трьох років, як і було раніше узгоджено на рівні президентів і прем`єрів Росії і України.

“Я б хотів, щоби українська і російська сторони все ж таки повернулися до букви і духу меморандуму і домовленостей, яких ми досягли. Якщо цього не буде, звичайно, ми будемо вимушені також йти на ринковий характер надання послуг з транзиту», - заявив Президент України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що перехід до європейських цін протягом одного року безрозсудний. «Не буде продуманим кроком, якщо в режим ринкових відносин через позицію однієї зі сторін ми розглядатимемо ситуацію, коли до ринкового статусу ми… можемо перейти за 365 днів… Теоретично і практично це можна зробити, дорогою буде плата обох учасників», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заявив, що ціну на газ повинні визначати виключно фахівці, а не політики. «Мені б не хотілося, щоб ціну на газ встановлювали президенти країн. Газ не повинен бути політичною категорією», - сказав він, підкресливши, що завдання політиків на сьогоднішній день – «не блокувати раціональний переговорний процес». «Жести типу того - ціна така й ніколи не буде іншою, я переконаний, для переговорів недопустимі. Я можу заявити, що ціна на український транзит може становити умовно 10 доларів. Але я впевнений, що після цієї фрази ми породжуватимемо взаємні тупики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Про шанс 31 грудня і Тимошенко В.ЮЩЕНКО спростував інформацію про те, що він нібито не дозволив прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО відбути до Москви 31 грудня. «Мене дивує такий коментар, якщо ви думаєте, що Юлію Володимирівну може хтось змусити в повітрі повернутися назад в Україну, то ви глибоко помиляєтесь», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що за його даними, Ю.ТИМОШЕНКО відмінила свій візит до Росії, вже перебуваючи в повітрі.

«Все решта, що відбулося, хай коментує Юлія Володимирівна», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він ще раз наголосив, що 31 грудня Україна і Росія були дуже близькі до підписання газового контракту і станом на 16.00 залишалося лише одне не узгоджене питання, яке стосувалося питання технологічного газу. «Ця тема, яка була близька до реальності, не відбулась. В кого там емоції здали, чому така розв’язка була 31 числа, я хочу вам лише одне сказати, до цього Президент України не має жодного відношення», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що прем’єр-міністр України взагалі не мала необхідності летіти 31 грудня до Москви, оскільки всі газові контракти мали підписувати експерти – «Нафтогаз» та «Газпром». «Ви ж розумієте, що прем’єр-міністр не підписує угоди, чи це ще не ясно», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також зауважив, «очевидно хтось намагався сюди (в газові переговори – УНІАН) привнести політичний компонент».

Про парламент Головною допомогою Верховної Ради у газовому конфлікті могло б бути вироблення єдиної позиції. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання щодо доцільності відставки уряду про що сьогодні йшлося в парламенті.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання відставки Кабінету міністрів є виключно компетенцією парламенту. Водночас, він вважає, що сьогодні потрібен не розбрат, а консолідація депутатів навколо національних інтересів.

В.ЮЩЕНКО зауважив. що треба чесно дати відповідь на те, що уряд зробив у газових переговорах, що не зробив, а що і не міг зробити. Він зауважив, що у провалі переговорів винна не лише Україна. Президент підкреслив, що “нація чекала від ВР не з’ясування стосунків, а консолідації позицій навколо національних пріоритетів. «Було б добре, якби ВР навчилась говорити одним голосом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що натомість відбувається політична взаємна ревізія для отримання партійних дивідендів.

Про непричетність до “вонючих схем” Президент категорично відкидає звинувачення у причетності його самого та його родини до газових оборудок.

«До цих газових, вибачте, вонючих газових схем ніколи ні я, ні моя родина не мали жодного відношення», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що не причетний до жодного недержавного рішення газового характеру, а також до жодної організації, яка опікується газовими питаннями. «Я розумію, що тема газу традиційно настільки брудна в Україні, що причепити ярлик до невістки, що вона винна за безлад у хаті, - це справа честі, в тому числі і лідеру неукраїнських комуністів Петра СИМОНЕНКА», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що в травні минулого року звертався до суду і виграв справу у П.СИМОНЕНКА, який висував йому звинувачення у причетності до оборудок з газом. В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні жалкує, що тоді суд стягнув з лідера КПУ лише 16 грн.

Він повідомив, що дав доручення Генпрокуратурі здійснити перевірку кожної фрази П.СИМОНЕНКА щодо причетності Президента до незаконних операцій на газовому ринку. При цьому В.ЮЩЕНКО висловив готовність в ході слідства довести свою непричетність. «Не клейте те, що не клеїться», - сказав Президент.

Як повідомлялося, лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО заявив, що Компартія наполягатиме, щоб до порядку денного парламенту 13 січня було внесено питання відсторонення від виконання обов`язків Президента В.ЮЩЕНКА. Також комуністи пропонують розглянути питання "кримінальну відповідальність ЮЩЕНКА та його бізнес-сім’ї за спекулятивні махінації на газовому ринку та зловживання посадою Президента з метою отримання надприбутків". П.СИМОНЕНКО підкреслив, що "одним з головних чинників нинішньої газової кризи стали саме фінансові інтереси сім`ї ЮЩЕНКА, який разом із своїм спільником ФІРТАШЕМ (співзасновником "РосУкрЕнерго") контролюють газовий ринок України". Про надійний транзит «Від імені суверенної держави хочу заявити, що Україна була, є, і буде надійним транзитером», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він в чергове наголосив, що Україна не зробила жодного кроку, щоб припинити поставки російського газу до Європи. При цьому він наголосив, що хоче щоб ця позиція була доведена до лідерів європейських країн міжнародних структур. «Для нас це принципова позиція», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні з цього приводу існує дуже багато брехні і неправдивої інформації, метою якої є дискредитувати Україну.

Про замах на незалежність Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Росія припинила поставки газу через Україну з метою дестабілізувати політичну ситуацію у східній та південній Україні.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що всім має бути зрозумілим, що без заздалегідь розробленого плану 31 грудня “не міг бути заблокований російський газ”. «Це є один з методів боротьби за нашу незалежність і суверенітет», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, через припинення транзиту, а також поставок газу в Україну в першу чергу постраждали шість областей Півдня і Сходу України, оскільки вони отримували газ з розподільчих систем, а не із газових сховищ. «Очевидно, розрахунок був простий і очевидний, зробити 700 алчевськів на території України», - сказав В.ЮЩЕНКО, звернувши увагу, що в цих регіонах завжди були особливі погляди, в тому числі і на міжнародну політику.

В.ЮЩЕНКО подякував "Укртрансгазу", який зміг налагодити подачу газу в ці регіони, забезпечивши роботу української ГТС в автономному режимі.

Про допуск європейців до ПГС Україна готова допустити європейських експертів і до моніторингу своїх підземних газових сховищ, якщо виникне така потреба.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні моніторингова комісія працює на шести газорозподільчих станціях на території Росії та п’яти - України.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що робота моніторингової групи дасть змогу налагодити нормальну роботу щодо транзиту російського газу.

Також В.ЮЩЕНКО сподівається, що допоможе нормальній роботі і технічна угода, проект якої сьогодні підготовлений українською стороною. В.ЮЩЕНКО зазначив, що технічна угода, яка передбачатиме обсяги поставок газу тощо, має вивести роботу системи на рівень грудня 2008 року.

Про Росію і меморандум Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Росія повинна назвати причини відмови виконувати газовий меморандум, підписаний у жовтні 2008 року прем`єр-міністрами України і РФ.

«Якщо Росія відмовляється від меморандуму, то вона повинна про це заявити. Тільки назвати причини, чому домовленість, яка була досягнута і зафіксована в двосторонньому документі, сьогодні анулюється», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2008 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН підписали меморандум, згідно з яким ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» укладають прямі договори на постачання газу до України, при цьому ціна на газ, що купується Україною у Росії, і тариф на транзит газу через територію України мають бути підвищені до рівня європейських протягом трьох років. 12 січня ц.р. Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що контракт на постачання газу в Україну в 2009 році буде підписаний відповідно до умов цього меморандуму Тим часом 12 січня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЭВ заявив, що положення меморандуму про співпрацю в газовій сфері між урядами Росії і України від жовтня 2008 року втратили чинність і не можуть бути підставою для подальших переговорів. Про розрахунок ціни на газ, транзит і зберігання Україна звернулась до Єврокомісії щодо надання допомоги в питанні практики обрахунку цін на газ, його транзит та зберігання в підземних сховищах.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні, на жаль, не можна говорити про існування єдиної європейської ціни на газ. Він зауважив, що якщо подивитись по цінам для різних країн Європи, то вони всі будуть різними. Більше того, за його словами, існує багато таємних підконтрактів, в яких йде мова про пільги і субсидії.

В.ЮЩЕНКО навів приклад, що у 2008 році Словаччина платила за газ 350 доларів, Чехія – 420, Польща – 340, Німеччина – 320-350, Угорщина – 430, Болгарія – 330, Білорусь – 130. У 2009 році ціни для Німеччини становитимуть 250-280 доларів, для Польщі, Угорщини, Болгарії та Туреччини до 300 доларів, Словаччини – 240, Білорусі – 160. В.ЮЩЕНКО зауважив, що це орієнтовні середньоєвропейські ціни. Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що Німеччина є найбільшим споживачем російського газу, а Словаччина і Чехія здійснюють його транзит.

«Я не хочу коментувати чиюсь цифру, я хочу зрозуміти, з чого вона твориться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Розмірковуючи над тим, якою могла би бути ринкова ціна на газ для України, В.ЮЩЕНКО зауважив, що з вище названих сум треба вирахувати ціну вартості транзиту, за його підрахунками - це 55 доларів, і тоді можна вийти на середню ціну для Східної Європи в межах 205-210 доларів.

Про встановлення ринкової ціни на транзит Україна буде змушена встановити ринкову ціну за транзит газу, якщо Росія відмовиться від конструктивних переговорів.

В.ЮЩЕНКО назвав неприйнятною ціну 1,6-1,8 дол., яка сьогодні пропонується Україні за транзит російського газу. Він зауважив, в Європі ці суми на сьогодні коливаються від 4 до 13 доларів. «Є транзит 9 (дол.), вибачте, що я називаю такі неловкі цифри, є транзит 11, є транзит 13. Тут є де шукати компроміс», - сказав Президент. На його переконання, хоча це і не просте питання, тут необхідно шукати «здоровий економічний компроміс», і не заважати фахівцям політикою.

«Найбільше сьогодні потрібно для цих переговорів - це відкинути політичні емоції і припинити шантаж», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Про 205-210 доларів Президент України вважає, що ціна на газ для України повинна бути на рівні 205-210 доларів за тисячу кубометрів.

Такі цифри, зазначив Президент, з`явилися в результаті віднімання від вартості газу для європейської країни-одержувача вартості транзиту газу до її території з українсько-російського кордону на вході газу в Україну.

“Якщо ми робимо посил на існування якоїсь європейської формули, то вона полягає в тому, що ціна на газ, яка є в Німеччині, зменшується на вартість транзиту Чехією, Словаччиною, а ця ціна становить 33 долари. Знімається вартість транзиту для України, а це 22 долари, таким чином, з європейської ціни знімається 55 доларів при діючих тарифах на транзит. Таким чином, ми виходимо на європейську ціну на сході України. Будь ласка, застосуйте цю методику для будь-якої ціни на газ в Європі, і ви не зможете одержати ціну більше 205-210 доларів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом із тим Президент повідомив орієнтовні ціни, за якими європейські країни купували газ у 2008 році і купуватимуть в 2009 році.

“Щодо ціни на газ, дозвольте сказати деякі орієнтовні ціни (я кажу “орієнтовні”, щоб потім не виникало правових колізій), які існують в газотранспортних і газових компаніях країн, які я називатиму. Ми говоримо про середню ціну… 2008 рік: Словаччина – 335 (доларів за тисячу кубометрів - УНІАН), Чехія – 420, Польща – 340, Німеччина – 320-360, Угорщина – 430, Болгарія – 330, Білорусь – 128, Молдова – 250.

У 2009 році: Німеччина – 260-280, Польща – близько 300, Угорщина - близько 300, Туреччина - до 300, Білорусь – до 160. Словаччина – 240…», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави зазначив, що на сьогодні не існує конкретної європейської або світової ринкової ціни на природний газ.

Він також сказав, що розмір тарифу на транзит у країнах ЄС коливається від 4 до 13 доларів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що при формуванні ціни на газ для України необхідно шукати «здорові економічні аргументи», і це повинні робити аж ніяк не політики, а фахівці.

При цьому він зазначив, що, називаючи розмір ціни на газ, необхідно аргументувати причини її виникнення. «Сьогодні необхідно не тільки називати ціну на газ, а аргументувати її, і потім, використовуючи аналогічний принцип, формувати розмір транзиту. Найбільше потрібно сьогодні відкинути подалі політичні емоції і шантаж», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Про центральну газову монополію

Президент вважає, що НАК «Нафтогаз України» повинен бути центральною державною газовою монополією в країні.

“НАК «Нафтогаз» повинен бути центральною фігурою, центральною національною монополією, через яку здійснюються поставки газу, видобування газу, управління газовим господарством, транзитними можливостями”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Про надійність ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що надійність української газотранспортної системи в два рази вища за надійність ГТС Росії.

Він повідомив, що коефіцієнт надійності української ГТС за оцінкою експертів становить 1,8. «Це в два рази вище, ніж російської системи, й приблизно на рівні коефіцієнта надійності транзитних мереж у Європі. В нас унікальна, надійна й розвинена система транзиту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Про “білоруський сценарій” Президент України не виключає, що газові проблеми з Росією викликані бажанням приватизувати українську газотранспортну систему.

«Я не виключаю того, й це підтверджують деякі коментарі з російської сторони, що під ці події ставилася спроба змінити ідеологію управління, експлуатації, власності української газотранспортної системи. Сьогодні часті обіцянки Україні - візьміть кредит, якщо вам газ дорого по 450 або 480 доларів, ми відкриємо субсидію Україні. Я хотів би нагадати, Білорусь півтора роки тому субсидію відкрила й сьогодні 50% ГТС Білорусі не належить народу Білорусі», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він заявив, що «атака», якій було піддано Україну з боку Росії, має на його думку, й інші цілі. Зокрема, порушити внутрішньополітичну ситуацію в країні й активізувати регіони, в яких найчутливіше сприймають проблеми в українсько-російських відносинах для того, щоб викликати незадоволення українською владою. Також можливою метою розвитку конфлікту була, на думку В.ЮЩЕНКА, активізація реалізації «достатньо неперспективного» проекту – газопровід «Північний потік», доводячи, що система транзиту газу через Україну вимагає альтернативного варіанту.