Ющенко у Львові (8 фото)

Президент взяв участь у святкуванні 750-річчя міста

На фото. 1. У палаці графа Потоцького, в центрі директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. 2. Президент Польщі Лех Качиньський, Президент України Віктор Ющенко і Президент Литви Валдас Адамкус підписують Загальну декларацію, в якій вони висловили готовність ініціювати створення Фонду сприяння розвитку Львова. 5. Біля пам`ятника Михайлу Грушевському. 8. Катерина Ющенко і Марія Качиньська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter