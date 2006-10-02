Тимошенко у Львові (9 фото)

08:18, 02 жовтня 2006
Політика
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Лідер БЮТ взяла участь у світкуванні 750-річчя міста

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