Наша Україна за годину розгляне поведінку Януковича

Сьогодні на 10.00 заплановано проведення засідання політради і президії блоку “Наша Україна”.

Як повідомила УНІАН керівник інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ, на порядку денному засідання одне питання: “Виконання положень Універсалу національної єдності і хід переговорного процесу щодо коаліції”.

Як повідомляв УНІАН, джерело в «Нашій Україні» раніше заявило, що президія блоку «Наша Україна» і політрада блоку також планує розглянути ситуацію, пов’язану із намірами прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити “помаранчевих” губернаторів – зокрема, голову Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голову Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голову Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голову Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голову Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») - за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.