Мороз виграв суд проти ”Української правди”

11:20, 02 жовтня 2006
Політика
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УП подасть апеляцію

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь Олександра Мороза у справі проти "Української правди".

За словами представника "Української правди" Валентини Теличенко, рішення суду, ухвалене у понеділок суддею Оленою Умновою, не вступило в силу.

Як відомо, Мороз подав позов до "Української правди" за публікацію статті "Мельниченко "здає" Мороза і Марчука" від 15 березня 2006 року.

Зокрема, Мороз не погоджувався з тезою про те, що він ухилявся від свідчень слідчим та про те, що він співпрацював з екс-майором держохорони Миколою Мельниченком задовго до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

У ході слухання по справі суддя відмовила представнику "Української правди" у клопотанні про виклик свідків Володимира Цвіля та Романа Купчинського.

Представники "Української правди" мають намір подати апеляційне оскарження на рішення Печерського районного суду.

Українська правда

 

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