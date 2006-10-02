Тимошенко звинувачує Мороза у підвищенні тарифів на ЖКП

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА у підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході засідання Погоджувальної ради Ю.ТИМОШЕНКО запитала у О.МОРОЗА, чому він, порушуючи Конституцію, Регламент ВР не підписує постанову, якою парламент подолав вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це О.МОРОЗ робить це штучно, і, як наслідок, в багатьох регіонах, в тому числі й у Києві, були прийняті рішення про підвищення тарифів для населення. «Те, що ви (О.МОРОЗ) затримуєте документ, призводить до критичної ситуації в регіонах», - сказала лідер БЮТ.

Перед цим О.МОРОЗ повідомив, що в п’ятницю в парламенті попонується заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахунками за поставлений природний газ та можливими порушеннями чинного законодавства на енергетичному ринку України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

На розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК від імені уряду закликав Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.