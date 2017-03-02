У глави МЗС України Клімкіна помер батько

07:49, 02 березня 2017
Політика
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Президент Петро Порошенко висловив співчуття міністру закордонних справ Павлу Клімкіну у зв’язку зі смертю батька.

У Клімкіна помер батько / Фото УНІАН

"З великим сумом дізнався про смерть Вашого батька. Разом із Вами схиляю голову в скорботі та поділяю Ваш біль у зв’язку з непоправною втратою дорогої людини", - йдеться у співчутті на сайті глави держави.

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"Прошу прийняти мої щирі співчуття і побажання витримки та міцності духу. Світла йому пам'ять", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у Луцьку на 58 році життя помер мер міста Микола Романюк. Порошенко висловив співчуття його рідним та близьким, друзям і колегам. 

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Теги: #смерть#Клімкін#батько