У глави МЗС України Клімкіна помер батько
07:49, 02 березня 2017Політика
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Президент Петро Порошенко висловив співчуття міністру закордонних справ Павлу Клімкіну у зв’язку зі смертю батька.
У Клімкіна помер батько / Фото УНІАН
"З великим сумом дізнався про смерть Вашого батька. Разом із Вами схиляю голову в скорботі та поділяю Ваш біль у зв’язку з непоправною втратою дорогої людини", - йдеться у співчутті на сайті глави держави.
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"Прошу прийняти мої щирі співчуття і побажання витримки та міцності духу. Світла йому пам'ять", - зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у Луцьку на 58 році життя помер мер міста Микола Романюк. Порошенко висловив співчуття його рідним та близьким, друзям і колегам.
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