Помер міський голова Луцька
16:34, 03 лютого 2017Суспільство
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Мера міста забрала швидка ще 1 лютого.
Мер Луцька із 1 лютого перебував в реанімації / фото: УНІАН
У Луцьку на 58 році життя помер мер міста Микола Романюк, передає прес-служба Луцької міської ради.
Повідомляється, що серце міського голови припинило битися сьогодні у відділенні реанімації.
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Нагадаємо, 1 лютого, стан здоров’я Миколи Романюка погіршився, і його забрала швидка. Пізніше міський голова впав у кому.
Він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні. Рідні та близькі Миколи Романюка не коментували ситуацію. У міській раді повідомили, що мер з 30 січня офіційно перебував у відпустці.
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