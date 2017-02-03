Помер міський голова Луцька

У Луцьку на 58 році життя помер мер міста Микола Романюк, передає прес-служба Луцької міської ради.

Повідомляється, що серце міського голови припинило битися сьогодні у відділенні реанімації.

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Нагадаємо, 1 лютого, стан здоров’я Миколи Романюка погіршився, і його забрала швидка. Пізніше міський голова впав у кому.

Він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні. Рідні та близькі Миколи Романюка не коментували ситуацію. У міській раді повідомили, що мер з 30 січня офіційно перебував у відпустці.