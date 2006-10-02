Наша Україна піде в опозицію, якщо...

Лідер фракції “Наша Україна” Роман ініціюватиме перехід «Нашої України» в опозицію у разі відмови антикризової коаліції виконувати Універсал національної єдності у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення засідання політради і президії блоку «Наша Україна».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав, що влітку цього року політичні сили підписали Універсал національної єдності, «який мав об’єднати Схід і Захід, Північ і Південь».

Зараз, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, виникають проблеми з виконанням положень цього документу, «ведуться дискусії виконувати Універсал, чи не виконувати».

Він підкреслив, що «Наша Україна» наполягає на тому, аби текст Універсалу у повному обсязі був внесений в текст майбутньої коаліційної угоди.

Також, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, у тексті угоди мають бути виписані гарантії виконання як Універсалу, так і самої угоди.

Крім цього, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що всі раніше прийняті протягом останнього року «внутрішньо- і зовнішньополітичні програми» мають бути реалізовані, «щоб не було так, що домовились в Універсалі про зовнішньо політичний курс – не виконали».

Він повідомив, що у вівторок відбудеться наступне засідання політради партії, на якому у разі не втілення вимог “Нашої України” він готовий ініціювати перехід як партії, так і блоку «Наша Україна» в опозицію.

Відповідаючи на запитання журналістів, скільки часу «Наша Україна» готова відвести для представників антикризової коаліції, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав: «Ми не користуємось ультимативними засобами». За його словами, сьогодні о 16.30 відбудеться черговий раунд переговорів, за результатами якого завтра на політраді партії буде прийматися рішення.