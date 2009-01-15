Стельмах йде у відпустку від гріха подалі

З сьогоднішнього дня глава Національного банку Володимир Стельмах має намір піти у відпустку на невизначений термін. Про це пише Коммерсант-Украина. Видання припускає, що рішення викликане реальною загрозою відставки. Напередодні у Верховній раді депутати фракції БЮТ зареєстрували два законопроекти, що описують технологію відчуження пана Стельмаха від керівництва Нацбанком з передачею його повноважень главі ради НБУ Петру Порошенку.

"Ви ж бачите, як розжарюються наші відносини з Кабміном, який всіляко тисне на голову, тому він на правлінні повідомив, що поки `відпочине`, - сказало виданню джерело в НБУ.– На скільки днів він визначить собі відпустку, на 14 чи 51, - невідомо. З четверга в.о. голови стає перший заступник Анатолій Шаповалов".

Володимир Стельмах вирішив піти у відпустку саме того дня, коли депутати фракції БЮТ планували усунути його від виконання обов`язків.