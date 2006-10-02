Тимошенко обіцяє ”адекватні дії”, якщо...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє адекватні дії опозиції, якщо найближчим часом парламент не ухвалить закон про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що опозиція на сьогодні не має права контролювати владу, але, незважаючи на це, веде себе толерантно і спокійно. «Але якщо і далі буде продовжуватись затягування (з ухваленням закону про опозицію – УНІАН), ми будемо діяти адекватно», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО запитала у голови ВР Олександра МОРОЗА, чому він «так в’яло ставиться до цього питання». Вона попросила голову парламенту зібрати нараду під його головуванням для розгляду цього питання. Лідер БЮТ також запропонувала запросити на цю нараду керівника урядової коаліції Віктора ЯНУКОВИЧА. Вона зауважила, що робоча група, яка вже не збиралась більше тижня, вирішує лише технічні питання, а необхідно визначитись з політичними питаннями, з правами опозиції.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила подив, чому цього тижня у ВР заплановано розгляд проекту постанови про зміни в складі Рахункової палати. За її словами, під час різних переговорів йшлося про те, що цей контролюючий орган має бути за опозицією. Вона запитала, чи не означає розгляд цього питання відмову від цієї ідеї.

Також вона звернула увагу О.МОРОЗА на те, що порядок денний парламенту формується з порушеннями Регламенту та законів України. Вона стверджує, що 27 з більш як 90 питань включені до порядку денного з порушенням Регламенту (не розглянуті комітетами, а деяким, за її словами, навіть ще не присвоєно реєстраційні номери). В той же час лідер БЮТ зауважила, що законопроекти від опозиції практично не включаються, хоча вони пройшли всі необхідні процедури.