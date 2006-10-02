Тимошенко заявляє, що Янукович з Росією дурять народ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Росія фактично підняла ціни на газ для України вже з цього кварталу, але з метою підтримки українського уряду приховує це.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси, коментуючи останні домовленості Юрія БОЙКА в Москві, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що за її даними, які надійшли до неї з певних енергетичних кіл РФ, що де-факто ціни на газ для України “РосУкрЕнерго” підвищила вже з цього кварталу. Але «для того, щоб трошки підтримати політично цю компанію, яка панує сьогодні в Україні, вони вирішили вже з наступного року підвищення цін, яке вже здійснилось в розстрочку погасити в наступному році. Це політичний обман», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що підвищення цін у 4 кварталі 2006 року буде перенесено пропорційно на весь наступний рік. «Це не правильно», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Донецьку на зустрічі з адміністративно-господарським активом області прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив, що в 2007-2010 роках ціна на газ «буде прийнятною для України».

Прем`єр нагадав, що уряду вдалося домовитися про постачання газу до України до кінця 2006 року за ціною 95 дол. США за 1 тис. кубометрів, і зазначив, що ціна на газ на 2007-2010 роки буде відома до кінця жовтня цього року.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «ця ціна не буде вища за ту, за якою газ купують сусідні з Україною держави. Вона буде прийнятною для України».