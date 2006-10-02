Кушнарьов заявляє, що Тимошенко створює тоталітарну секту
13:50, 02 жовтня 2006Політика
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Регіони не приймуть її проект
Фракцію Партії регіонів не влаштовує проект закону про опозицію, запропонований лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.
Він відкинув звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у затягуванні розгляду законопроекту про опозицію.
В той же час Є.КУШНАРЬОВ підкреслив: «Зрозуміло, що з тим варіантом створення тоталітарної секти замість опозиції, яке запропонувала Ю.ТИМОШЕНКО, ми ніколи не погодимось».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що влада саботує ухвалення закону про опозицію.
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