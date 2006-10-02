Кушнарьов заявляє, що Тимошенко створює тоталітарну секту

Фракцію Партії регіонів не влаштовує проект закону про опозицію, запропонований лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

Він відкинув звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у затягуванні розгляду законопроекту про опозицію.

В той же час Є.КУШНАРЬОВ підкреслив: «Зрозуміло, що з тим варіантом створення тоталітарної секти замість опозиції, яке запропонувала Ю.ТИМОШЕНКО, ми ніколи не погодимось».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що влада саботує ухвалення закону про опозицію.