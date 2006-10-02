Нобелівська премія з медицини їде до США

У столиці Швеції сьогодні оголошені імена лауреатів Нобелівської премії у галузі фізіології та медицині за 2006 р. Ними стали американці Ендрю Файр (народився в 1959 р.) з Массачусетського технологічного інституту і Крейг Мелло (народився в 1960 р.) з Гарвардського університету.

Нагороду присуджено вченим за відкриття "інтерференції РНК" - загального для всіх клітин захисного механізму, за допомогою якого вони долають атаки вірусних РНК. Інтерференція РНК вже використовується у фундаментальній науці як метод вивчення функцій генів і може сприяти створенню нових методів лікування в майбутньому.

У 2005 р. лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології й медицини стали австралійські науковці Баррі Маршалл і Робін Воррен. Нагорода присуджена ним за відкриття бактерій, що викликають виразкову хворобу.

Нобелівська премія вручається з 1901 р. Традиційно церемонія нагородження лауреатів проходить у день смерті Альфреда Нобеля - 10 грудня. Розмір грошової винагороди становить 10 млн. шведських крон (1,36 млн. дол. США). Усі премії вручаються в Стокгольмі, за винятком Премії миру, церемонія вручення якої проходить в Осло.

РосБізнесКонсалтинг