Тимошенко: Мороз і Янукович бояться викриття корупційних схем у ЖКГ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ стримують передачу на підпис Президентові закон про мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, оскільки бояться викриття корупції в цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для ЗМІ Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту розглядалося питання радикального необгрунтованого підвищення по всій країні цін на житлово-комунальні послуги. За її словами, про необгрунтованість підвищення тарифів свідчить дві цифри: те, що за останній місяць світова ціна на газ впала на 32%, а світова ціна на нафту - на 12%. Водночас, «у зв’язку з таким падінням світових цін, Україна підвищує тарифи в 2-3 рази, в залежності від регіону», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що саме тому ВР подолала вето Президента щодо встановлення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги. Вона підкреслила, що необхідно розібратись, з’ясувати, чому такі необгрунтовані підвищення тарифів сьогодні відбуваються в Україні. «У нас є підозра, що в основі цього спонтанного підвищення тарифів на комунальні послуги лежать суто внутрішньо-українські корупційні моделі», - сказала лідер БЮТ, додавши, що саме тому терміново необхідно підписати закон про встановлення мораторію. «Але після того, як ВР проголосувала за закон, О.МОРОЗ за домовленістю з В.ЯНУКОВИЧЕМ штучно, антиконституційно практично зупинили передачу закону, прийнятого парламентом, на підпис Президенту. Тобто О.МОРОЗ і В.ЯНУКОВИЧ стримують підписання Президентом закону про введення мораторію, і сьогодні на засіданні Погоджувальної ради О.МОРОЗ знову відмовився передавати цей закон на підпис Президенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що при цьому О.МОРОЗ не навів жодної законної аргументації.

«Просто зрозуміло, що якщо такий мораторій буде введено і почнеться вивчення спонтанного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, будуть викриті надзвичайно серйозні зловживання, які мають місце сьогодні в цьому секторі», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, вона попередила О.МОРОЗА, що завтра на засіданні ВР фракція БЮТ порушить це питання і вимагатиме, щоб він передав цей документ на підпис Президентові.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Президент заявив, що підпише цей закон про мораторій і бажає уряду його виконати.

Разом з тим на розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні О.МОРОЗА, заявив, що Кабмін закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.

30 вересня О.МОРОЗ заявив, що народні депутати порушили Конституцію України, подолавши вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, і що він не підпише цей закон.