Чому депутатам незручно голосувати за Томенка

Цього тижня парламент не розглядатиме питання про призначення заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК.

Він підкреслив, що спочатку необхідно визначитись остаточно, які політичні сили в парламенті є коаліцією, а які - опозицією.

«На сьогоднішній день відповіді на це питання немає: широка, вузька, антикризова, ще якась, ось коли вже остаточно вирішимо це питання, тоді й будемо розглядати питання віце-спікера», - сказав А.МАРТИНЮК.

За його словами, можна було б поставити на голосування кандидатуру фракції БЮТ (Миколи ТОМЕНКА - УНІАН), «але не хотілось би, щоб наш колега отримав 100 голосів, або ще менше – це не зовсім зручно і не зовсім правильно, треба почекати», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Крім того, він розповів, що на цьому пленарному тижні будуть вирішуватись деякі кадрові питання. Перший віце-спікер пообіцяв, що в парламенті не буде жодного депутата-сумісника, і не виключив, що вже цього тижня ВР розгляне питання щодо всіх трьох сумісників – Ніни КАРПАЧОВОЇ, Едуарда ПРУТНІКА та Олексія КОСТУСЄВА.

А.МАРТИНЮК зазначив, що Н.КАРПАЧОВА на 99% вирішила залишитись Уповноваженим з прав людини (сьогодні голова регламентного комітету Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що комітеті розглядається заява Н.КАРПАЧОВА про звільнення її з посади уповноваженого ВР з прав людини – УНІАН), а Е.ПРУТНІК вже написав заяву про складення депутатських повноважень. Що стосується О.КОСТУСЄВА, А.МАРТИНЮК зауважив, що тут спостерігається подвійна мораль, оскільки ті, хто більше за всіх кричать, що необхідно вирішити питання по депутатам-сумісникам, просять відкласти розгляд складення депутатських повноважень КОСТУСЄВА.

А.МАРТИНЮК висловив думку, що ці сили хотіли б включити посаду голову Антимонопольного комітету до розподілу посад, а якщо О.КОСТУСЄВ складе депутатські повноваження, ця посада буде знята з переліку.

Говорячи про роботу ВР на поточному пленарному тижні, А.МАРТИНЮК зауважив, що планується також складання присяги деякими членами Вищої ради юстиції. Він нагадав, що певна частина посад у Вищій раді юстиції відводиться для людей «за посадою», наприклад, генерального прокурора, міністра юстиції.

А.МАРТИНЮК не виключає, що в цьому питанні може існувати проблема, оскільки, відповідно до закону про Вищу раду юстиції, її членом може бути людина лише з вищою освітою, але, на його думку, в цьому питанні ВР повинна керуватись Конституцією, яка передбачає, що до складу Вищої ради юстиції повинні входити за посадою ті чи інші люди.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи мав він на увазі міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА перший віце-спікер відповів: «Ви краще знаєте, у кого немає вищої освіти, ви про це писали, а не я».

Як повідомляв УНІАН, в проекті розкладу засідань ВР на цей пленарний тиждень розгляд питання про обрання заступника голови Верховної Ради України було заплановано на 5 жовтня.