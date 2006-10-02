Мартинюк вважає, що Верховна Рада порушує Конституцію

На сьогодні є два варіанти виходу із ситуації, що склалася навколо подолання вето Президента парламентом на закон щодо мораторію на підвищення ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції перший заступник голови ВР України Адам МАРТИНЮК.

За його словами, за першим варіантом ВР може скасувати даний закон вже в найближчі дні, тобто до підписання його Президентом України. Він не виключає і другого варіанта, коли закон буде підписаний він вступить в дію, а після того, ВР може прийняти рішення про відміну даного закону.

Він не виключає того, що може бути даний закон прийнятий, але його як і багато законів не будуть виконувати на місцях. За його словами, на сьогодні прийнято стільки законів, які стосуються соціальних питань, що на їх реалізацію необхідно було б 7-8 державних бюджетів.

А.МАРТИНЮК зазначив, що є проявом подвійної моралі, звинувачення, зокрема, з боку Юлії ТИМОШЕНКО щодо порушення регламенту Олександром МОРОЗОМ, котрий не підписав даний закон. Він нагадав, що нещодавно О.МОРОЗ також не підписав постанову про створення тимчасової слідчої комісії, оскільки з цього приводу до нього звернулась фракція БЮТ. За його словами, таке ж звернення було до О.МОРОЗА і щодо даного закону.

А.МАРТИНЮК вважає, що даний закон про введення мораторію на підвищення тарифів є таким що порушує Конституцію України. Він нагадав, що Президент України саме з таким формулюванням наклав вето на нього. Він зазначив, що із ситуації, яка склалась, необхідно знаходити вихід, спираючись суто на Конституцію та законодавство України.

За його словами, на сьогодні в уряді робляться досить серйозні кроки для пошуків шляхів виходу із ситуації, що склалася. Він зазначив, що наскільки йому відомо уряд знайшов можливість для зниження ціни на газ з передбачуваних 414 грн. за 1 тис. куб. м до 339 грн.

За його словами, така ціна суттєво не вплине на тих людей, у яких метраж квартир не перевищує 100 кв. м.

Відповідаючи на запитання, чи фракція КПУ проголосує за скасування даного закону, він зазначив, що завтра відбудеться засідання фракції і «думаю, що вона (фракція) прийме правильне рішення».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Президент заявив, що підпише цей закон про мораторій і бажає уряду його виконати.

Разом з тим на розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні О.МОРОЗА, заявив, що Кабмін закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.

30 вересня О.МОРОЗ заявив, що народні депутати порушили Конституцію України, подолавши вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, і що він не підпише цей закон.