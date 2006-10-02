Ющенко дав доручення голові СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Служби безпеки України Ігорю ДРІЖЧАНОМУ до кінця року зміцнити кадровий потенціал спецслужби.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА і І.ДРІЖЧАНОГО.

Зокрема, Президент доручив голові СБУ до кінця року вжити заходів, спрямованих на зміцнення кадрового потенціалу служби – в тому числі через атестування її особового складу, запровадження нових підходів до підбору, підготовки та виховання кадрів. У цьому зв’язку В.ЮЩЕНКО відзначив важливість зусиль по боротьбі з корупцією та іншими правопорушеннями всередині самої Служби безпеки, - йдеться в повідомленні.

Керівник СБУ поінформував главу держави про результати роботи спецслужби за 9 місяців поточного року, а також про хід виконання рішень колегії СБУ, що відбулася у липні за участю В.ЮЩЕНКА.

Також на зустрічі з Президентом І.ДРІЖЧАНИЙ повідомив В.ЮЩЕНКУ про позитивні результати роботи органів безпеки по лінії контррозвідки, боротьби з незаконним розповсюдженням зброї та засобів масового ураження. За матеріалами СБУ, іншими правоохоронними органами з початку року було порушено близько 3000 кримінальних справ, вжито заходів щодо запобігання втрати державою цінностей на суму понад 1,5 млрд. гривень.

У свою чергу, Президент відзначив позитивну динаміку, яка відбувається в контексті реформування СБУ та вдосконалення форм і методів її роботи. Йдеться, зокрема, про покращення міжвідомчої координації, скорочення зайвих управлінських ланок та зміцнення регіональних підрозділів, водночас з посиленням контролю за їх діяльністю.

Глава держави, окрім того, схвалив заходи керівництва Служби, спрямовані на подальше реформування спецслужби.