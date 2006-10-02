Карпачова сама не знає, чого хоче?

Парламентський комітет з питань прав людини не розглядатиме заяву Ніни КАРПАЧОВОЇ про звільнення з посади Уповноваженого з прав людини, поки не буде відповідного подання голови Верховної Ради.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова комітету Леонід ГРАЧ.

Л.ГРАЧ підтвердив, що в очолюваному ним комітеті знаходиться заява Н.КАРПАЧОВОЇ про звільнення з посади омбудсмена.

Водночас, Л.ГРАЧ зауважив, що відповідну заяву комітет може розглянути лише після подання голови ВР про відкликання її з посади і лише на основі цього може бути розроблений відповідний проект постанови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що на сьогодні в профільному комітеті парламенту розглядається заява Н.КАРПАЧОВА про звільнення її з посади уповноваженого ВР з прав людини. Він зазначив, що до того часу поки не буде висновку профільного комітету, регламентний комітет не може приймати рішення по Н.КАРПАЧОВІЙ.

Водночас сьогодні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК заявив, що Н.КАРПАЧОВА на 99% вирішила залишитись омбудсменом.

Уповноважений ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВА обрана до парламенту за списком Партії регіонів.