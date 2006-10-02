Росія вводить транспортну блокаду Грузії

Представники Мінтрансу і Мінінформзв’язку РФ повідомили, що російська сторона припиняє авіаційне, залізничне, водне, автомобільне, а також поштове сполучення з Грузією. Про це повідомляє Lenta.ru.

Крім того, згідно з повідомленням, ВАТ "Російські залізниці" відмовилося купувати в Грузії запасні частини для електровозів. За даними ФДУП "Пошта Росії", сполучення з Грузією перервано через "невідповідність вимогам безпеки вкладень у поштові відправлення, що направляються до Росії з цієї країни".

Водночас, за даними РІА «Новости», найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот - російські авіалінії" заявило, що припиняє польоти до Грузії з 4.00 за московським часом вівторка, а також має намір відмінити вечірній рейс у понеділок. Аерофлот виконує польоти до Грузії один раз на день щодня, крім суботи.

При цьому, за даними ІТАР-ТАСС, міністр економічного розвитку Грузії Іраклій ЧОГОВАДЗЕ назвав "неадекватним" рішення російської влади про припинення транспортного і поштового сполучення з Грузією.

Спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ вважає, що "неадекватна реакція Росії означає, що протистояння між нашими країнами перебуває в такій стадії, коли потрібно довести нашу незалежність".

Нагадаємо, після того, як у Грузії за звинуваченням у шпигунстві було затримано російських військовослужбовців, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ пригрозив республіці "адекватною відповіддю". Із погрозами застосувати щодо Грузії економічні санкції виступали російські депутати. Тим часом ранком 2 жовтня прес-служба грузинського президента Михайла СААКАШВІЛІ повідомила, що заарештованих російських військовослужбовців передадуть місії ОБСЄ. Передачу планується провести о 16:00 за московським часом.

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