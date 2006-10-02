Медведько хоче позбавити ВР права звільняти Генпрокурорів
17:13, 02 жовтня 2006Політика
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Про це він заявив на конференції
Верховну раду треба позбавити права відправляти Генпрокурора у відставку. Про це заявив Генпрокурор України Олександр Медведько на міжнародній науковій конференції, повідомляє 5 канал.
Генеральний прокурор заявив: "Необхідно скасувати інститут висловлення недовіри Генеральному прокурору України з боку Парламенту, яка має наслідком його відставку. В демократичній країні генпрокурор може нести юридичну відповідальність, а не політичну, якою по суті і є висловлення йому недовіри. Крім того, існуючий порядок звільнення Генпрокурора України надає Верховнй Раді переваги порівняно із Президентом, що порушує баланс між різними видами державної влади".
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