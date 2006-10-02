У Кабміні немає біографії Зварича

Прес-служба Кабінету Міністрів не має у своєму розпорядженні біографії міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів, відповідаючи на запитання, чому на офіційному Урядовому порталі немає біографії міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА.

„Такий документ ще не надіслано прес-службою Мін’юсту”, - зазначили в урядовій прес-службі.

Водночас, у прес-службі Мін’юсту кореспонденту УНІАН порадили надіслати офіційний запит, щоб отримати біографію міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА. Разом з тим, у прес-службі зазначили, що не мають біографічної довідки міністра юстиції.

Як повідомлялося, на своїй сьогоднішній прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК висловив сумнів щодо наявності у Р.ЗВАРИЧА вищої освіти.

Говорячи про роботу ВР на поточному пленарному тижні, А.МАРТИНЮК зауважив, що планується також складання присяги деякими членами Вищої ради юстиції. Він нагадав, що певна частина посад у Вищій раді юстиції відводиться для людей «за посадою», наприклад, генерального прокурора, міністра юстиції.

А.МАРТИНЮК не виключає, що в цьому питанні може існувати проблема, оскільки, відповідно до закону про Вищу раду юстиції, її членом може бути людина лише з вищою освітою, але, на його думку, в цьому питанні ВР повинна керуватись Конституцією, яка передбачає, що до складу Вищої ради юстиції повинні входити за посадою ті чи інші люди.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи мав він на увазі міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА перший віце-спікер відповів: «Ви краще знаєте, у кого немає вищої освіти, ви про це писали, а не я».

У відповідь на слова А.МАРТИНЮКА "Наша Україна" заявила, що вважає незрозумілими та некоректними висловлювання заступника голови Верховної Ради про біографію Р.ЗВАРИЧА.