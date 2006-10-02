Ющенко поїде в ФРН за ”Квадригою”
18:11, 02 жовтня 2006Політика
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Президент зустрінеться з Хорстом Кьолером
3-4 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Федеральної Республіки Німеччина.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Під час візиту В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Федеральним Президентом ФРН Хорстом КЬОЛЕРОМ.
Президент України також візьме участь у церемонії вручення премій «Квадрига» відомим державним і політичним діячам. Цього року німецька фундація «Веркштат Дойчланд» представила В.ЮЩЕНКА до нагородження цією премією.
Також глава Української держави виступить перед представниками ділових кіл Німеччини.
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