Ющенко поїде в ФРН за ”Квадригою”

3-4 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Федеральної Республіки Німеччина.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Під час візиту В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Федеральним Президентом ФРН Хорстом КЬОЛЕРОМ.

Президент України також візьме участь у церемонії вручення премій «Квадрига» відомим державним і політичним діячам. Цього року німецька фундація «Веркштат Дойчланд» представила В.ЮЩЕНКА до нагородження цією премією.

Також глава Української держави виступить перед представниками ділових кіл Німеччини.