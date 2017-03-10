Порошенко привітав Туска з переобранням на посаді президента Європейської ради

Президент України у повідомленні на сторінці в Facebook зазначив, що в умовах надзвичайно складних внутрішніх та геополітичних процесів, з якими зіштовхнувся Європейський Союз у часи першої каденції президента Європейської ради, Туск виявив високі лідерські якості та довів щиру відданість ідеї Об’єднаної Європи та спільним європейським цінностям.

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«В Україні глибоко шанують президента Туска, який з перших днів перебування на чолі Європейської Ради - з 1 грудня 2014 року - забезпечив єдність і солідарність всього ЄС з українським народом у його боротьбі з російською агресією, демонстрував безкомпромісність та послідовність у відстоюванні суверенного цивілізаційного вибору та відновленні територіальної цілісності нашої держави», -наголосив Порошенко.

Глава держави зауважив, що чекає на продовження їхньої тісної співпраці задля досягнення взаємних стратегічних цілей.

«Не маю сумнівів, що Україну та ЄС за його лідерства чекає чимало нових звершень на користь миру, стабільності та процвітання», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Туск залишиться на своїй посаді на другий термін до 2019 року.

За його переобрання сьогодні, 9 березня, проголосували 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС. Проти переобрання Туска активно виступала Польща.