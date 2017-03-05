Польща не підтримує переобрання Туска головою Євроради
Правоконсервативний уряд Польщі не підтримує переобрання Дональда Туска на посту голови Європейської ради.
Це випливає зі спеціальної постанови, яке видав політкомітет правлячої партії "Закон і справедливість" під керівництвом Ярослава Качиньського, як повідомляє DW.
Кандидатура Туска не знаходить схвалення ні з боку членів уряду, ні у прем'єра-міністра Беати Шидло після того, як той фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися "верховенство закону і стандартів демократії".
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, у свою чергу, повідомив агентству PAP, що Варшава підтримує висунення на цю посаду польського дипломата та члена Європарламенту Яцека Еміля Сариуша-Вольського.
Дональд Туск був обраний головою Євроради 30 серпня 2014 року. Термін його повноважень закінчується у кінці травня, уточнює Wiadomości. Рішення щодо можливості його подальшого перебування на цій посаді має бути прийнято на саміті ЄС 9-10 березня. Поки він залишається єдиним офіційний кандидатом на цей пост, пише видання.