Польща не підтримує переобрання Туска головою Євроради

Це випливає зі спеціальної постанови, яке видав політкомітет правлячої партії "Закон і справедливість" під керівництвом Ярослава Качиньського, як повідомляє DW.

Кандидатура Туска не знаходить схвалення ні з боку членів уряду, ні у прем'єра-міністра Беати Шидло після того, як той фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися "верховенство закону і стандартів демократії".

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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, у свою чергу, повідомив агентству PAP, що Варшава підтримує висунення на цю посаду польського дипломата та члена Європарламенту Яцека Еміля Сариуша-Вольського.

Дональд Туск був обраний головою Євроради 30 серпня 2014 року. Термін його повноважень закінчується у кінці травня, уточнює Wiadomości. Рішення щодо можливості його подальшого перебування на цій посаді має бути прийнято на саміті ЄС 9-10 березня. Поки він залишається єдиним офіційний кандидатом на цей пост, пише видання.