Туск: події в Авдіївці продемонстрували новий рівень жорстокості Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі.

"Ми знову нагадуємо про триваючі виклики, які виникли через російську агресію на сході України, та загрози виконанню Мінських домовленостей. Бойові дії повинні бути негайно припинені. Режим припинення вогню повинен дотримуватися", - заявив Туск.

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Президент ЄР також вважає, що Росія повинна використати свій вплив на бойовиків.

"Озброєння повинно бути виведено, й ОБСЄ має бути наданий безперешкодний доступ", - додав він.

За словами Туска, у ЄС пильно спостерігають за ситуацією на сході України, де "знову різко зріс рівень насильства".

"Порушення режиму припинення вогню, які відбулися за останні кілька днів, продемонстрували новий рівень інтенсивності та жорстокості. Гуманітарна ситуація в регіоні Авдіївки стає критичною", - констатував президент ЄР.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Також окупанти різко збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України по всій лінії розмежування.