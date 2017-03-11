Посол ЄС: виконання "Мінська" проходить "украй повільно і невтішно", але ми не бачимо інших варіантів

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі закликає учасників "нормандського формату", і зокрема Російську Федерацію і Україну, активізувати зусилля із створення "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

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Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Дипломат визнав, що виконання Мінських угод відбувається "украй повільно та невтішно", однак він не бачить інших варіантів для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"В той же час сьогодні ми не бачимо жодного іншого вибору, і з цієї причини, я вважаю, повинні зробити все що від нас залежить, щоб переконати усі сторони приступити до розроблення “дорожньої карти”, про що було заявлено на саміті “нормандського формату”", - заявив Мінґареллі.

Разом з тим, за його словами, "усі залучені сторони повинні погодитися просуватися вперед одночасно в сфері безпеки та на політичному треках".

"Це наша надія. Ми не бачимо сьогодні жодних інших варіантів", - додав посол.

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Окрім того, говорячи про теоретичну можливість розширення "нормандського формату" за рахунок залучення інших країн, він сказав, що у Євросоюзі наразі немає жодного рішення з цього приводу.

Він додав, що зміна формату повинна обговорюватися між основними залученими сторонами.

Як повідомляв УНІАН, через те, що Мінські угоди практично не визначають послідовності виконання їхніх пунктів, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ – домовилися на зустрічі у Берліні 19 жовтня 2016 року, що глави МЗС цих країн повинні підготувати «дорожню карту» з узгодження цієї послідовності виконання пунктів Мінських угод.

Підготовка повинна була завершитися до кінця листопада 2016 року, але 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками переговорів глав МЗС країн "нормандського формату" заявив, що дискусія про «дорожню карту» виконання Мінських угод була короткою, бо російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. Він сказав, що згоди про виведення російських військ немає, і що Україна наполягає на поліцейській озброєній місії.