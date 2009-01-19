Чи підтримає Ющенко московські домовленості Тимошенко?

Віце-прем`єр Григорій Немиря заявляє, що, за попередніми підрахунками, ціна на газ для України у 2009 році складе не більше 235 доларів за тис. кубометрів.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Вперше була застосована передбачувана процедура, яка будується на формулі, левову частину якої при обчисленні ціни на газ складає ціна на нафту та похідні від нафти - мазут та газоль", - цитує Українська правда.

"Оскільки, як сказала прем’єр, ця формула буде застосована вперше, перш ніж відповідально називати ціну треба достеменно провести підрахунки. Але за попередніми підрахунками ми можемо зараз казати, що ціна не буде перевищувати 235 доларів", - сказав віце-прем`єр.

Крім того, коментуючи заяву уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, про те, що ціна на газ має становити близько 199$, він сказав: "Мені не зручно, і я не буду коментувати заяву представника технічного органу президента".

"Знаємо, що президент багато годин провів у розмовах із керівництвом РФ. І він брав, у свій час, на себе відповідальність до завершення цього процесу. Питання, чому це не було завершено?", - запитав Немиря.

"Чому, незважаючи на початок газової кризи, до сих пір не вдалося це підписати на тих умовах, на яких говорив цей працівник секретаріату", - сказав віце-прем`єр.

"Дуже важливо щоб завтра президент, Віктор Андрійович Ющенко, підтримав те, що було досягнуто копіткою працею уряду України і прем’єра Тимошенко, особливо в останні кілька днів", - зазначив Немиря.

"Це репутація України, яка є на кону, європейське майбутнє України і передбачувана некорупційність відносин між Україною і РФ у газовій сфері", - наголосив він.