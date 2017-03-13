Насіров не вноситиме заставу і не проситиме друзів внести її

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров не вноситиме заставу і не проситиме про це друзів, натомість буде скаржитись в Європейський суд з прав людини щодо незаконності тримання його під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після оголошення ухвали Апеляційного суду м. Києва залишити в силі рішення

Солом'янського районного суду щодо його арешту на 60 діб.

Відповідаючи на запитання, чи вноситиме він заставу, Насіров зазначив, що в нього «немає таких грошей» і він не проситиме таку велику суму в друзів.

«Звертатися з таким проханням, я думаю, це буде неправильно», - сказав він.

«Навіть якщо б у мене були такі гроші, я її (заставу в 100 млн грн – УНІАН) фізично просто не зміг би внести, бо зараз їду у СІЗО», - додав Насіров.

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Крім того, він наголосив, що вважає його кримінальне переслідування політично мотивованим, а сьогоднішнє рішення суду він назвав «доказом політизованості і популізмом в його переслідуванні».

«Я вважаю, що це рішення несправедливе. Я наполягаю, що не маю жодної вини. Тому мої захисники звертатимуться у Європейський суд з прав людини, і остаточну позицію ми будемо відстоювати там», - сказав Насіров.

На запитання журналістів, чи проситиме він собі кращі умови у слідчому ізоляторі, він зазначив, що ні, оскільки його умови і так є кращими, ніж в інших.

«Я можу сказати, що умови тримання в СІЗО у мене кращі. Я не думаю, що це варто робити (просити про кращі умови - УНІАН)», - додав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

***Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопосадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.