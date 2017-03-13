Активісти заблокували мішками з піском другий вхід до відділення "Сбербанку Росії" в Києві
Перед цим активісти замурували центральний вхід у відділення.
Активісти заблокували мішками з піском другий вхід у відділення «Сбербанку Росії» на вулиці Володимирській у центрі Києва.
Активісти заявили журналістам, що має намір завтра не пустити на роботу співробітників фінустанови, передає кореспондент УНІАН.
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Як повідомляв УНІАН, учасники акції вимагають анулювати ліцензію цієї фінансової установи.
Перед цим активісти замурували центральний вхід у відділення «Сбербанку Росії» і заявили, що мають намір охороняти вночі цегляну огорожу. Вони також прив'язали скотчем сині і жовті прапори з тризубами до бетонних клумб. В акції беруть участь близько 50 осіб.
***В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».
У Національному банку заявляють, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.