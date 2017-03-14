У Львові активісти "мирно і спокійно" висунули свої вимоги в приміщенні ЛОДА (фото)

Близько 30 активістів різних громадських і політичних організацій висунули низку вимог до влади та силовиків. Мова йде, насамперед, про звільненння затриманих 13 березня учасників торговельної блокади з ОРДЛО.

Як повідомив ZAXID.NET лідер Економічного бойкотного руху Олег Радик, у нічній зустрічі в ЛОДА з головою ЛОДА Олегом Синюткою за участі керівника обласної поліції Валерія Середи та начальника управління СБУ у Львівські області Віктора Андрейчука, львівські активісти висунули низку вимог. Зокрема, вони вимагають до 10:00 вівторка, 14 березня, відпустити затриманих учасників блокади, терміново допустити до них медиків та оприлюднити списки затриманих.

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У разі підтвердження некоректного поводження із затриманими, активісти вимагають відкрити кримінальні справи до винних у цьому силовиків.

За словами Радика, голова ЛОДА Олег Синютка пообіцяв найближчим часом зв`язатися з президентом Петром Порошенком і донести до нього вимоги львівських активістів.

Водночас активістка громадської організації «Варта-700» Наталія Шелестак, яка також була учасницею переговорів, заявила, що активісти створили штаб для допомоги затриманим на сході особам.

«Керівники громадських організацій вирішили проговорити з керівником Львівської ОДА та силовим блоком про те, що відбувається на сході. Ми вимагаємо, щоб нам надали точну інформацію про те, що там відбулося. Зараз є інформація від СБУ про затримання 43 осіб. Ми вимагаємо надання їм медичної та юридичної допомоги. І до 10:00 ці люди мають бути звільнені», – розповіла після зустрічі в ЛОДА Наталія Шелестак.

Близько 01:00 14 березня на сайті ЛОДА було опубліковане повідомлення з підтвердженням вимог активістів до влади. «Голова ОДА та керівники правоохоронних структур взяли на себе зобов’язання проінформувати про проведену зустріч керівництво держави та керівників правоохоронних органів», – сказано у повідомленні.

Загалом у зустрічі з Олегом Синюткою взяли участь близько 30 активістів. Журналістів на цю зустріч не пустили. Керівник СБУ Львівщини Віктор Андрейчук повідомив, що сама зустріч проходила мирно і спокійно, а її ініціаторами стали активісти громадських організацій.