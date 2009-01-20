У Черновецького не можуть звести кінці з кінцями?

«Команда Черновецького не змогла підготувати проект столичного бюджету-2009 у передбачені терміни. Тому депутатам Київради на пленарному засіданні 22 січня запропонують не обговорити проект головного фінансового документа, а вислухати інформацію про деякі питання організації бюджетного процесу у Києві», - заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

На думку політика, затримка із прийняттям бюджету-2009 матиме негативні наслідки для його виконання і позначиться на простих киянах. Вже є затримки з виплатою заробітної платні бюджетникам, не здійснюється фінансування Програми соціально-економічного розвитку, яка не може бути прийнята без бюджету, не виконуються фінансові зобов`язання із забезпечення міста енергоносіями.

«Ми вже маємо катастрофічне п`ятимільярдне невиконання минулорічного бюджету. У цьому році на фоні світової фінансово-економічної кризи ситуація буде ще гіршою», - наголосив Андрієвський.

«Зараз перед керівництвом Києва стоїть дві проблеми. Перша – чітко визначити шляхи наповнення столичної казни. Друга – визначити ті пріоритети розвитку міста, які потребують першочергового фінансування. При цьому важливо не повторити помилок минулого року, коли бюджет був нереальним по надходженням і будувався не за програмно-цільовим, а за постатейним принципом, як у радянські часи. Місячна затримка зі складанням бюджету свідчить про неспроможність горе-фахівців Черновецького звести кінці з кінцями та працювати професійно і оперативно», - зазначив політик.