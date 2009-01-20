Литвин про газ: хто може зробити краще, хай покаже

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає позитивом, що Україна на 10 років перейде на загальноприйняте ціноутворення на газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив, коментуючи сьогодні журналістам у Житомирській області ухвалення нових газових угод між Україною і Росією.

В.ЛИТВИН наголосив на тому, що «угода укладена, і середньозважена ціна визначена, факт відбувся: на 10 років Україна перейде на загальноприйняте ціноутворення».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що «хто може зробити краще, нехай продемонструє свій варіант».