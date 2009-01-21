Ющенко слухатиме Наливайченка і Медведька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні заслухає доповідь співголів Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції т.в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні Президент проведе нараду щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.

Крім того, сьогодні В.ЮЩЕНКО прийме вірчі грамоти від послів Молдови, Португалії та Швеції