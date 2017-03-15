Сайдик: Поточна ситуація на Донбасі не сприяє успіху Мінського процесу

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявляє, що поточна ситуація на Донбасі не сприяє досягненню миру шляхом виконання Мінських угод.

Як повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це Сайдік заявив на прес-конференції за підсумками засідання ТКГ.

"Нинішня ситуація, на моє глибоке переконання, не сприяє успіху "мінського процесу". Навпаки, останні події посилюють напруженість між сторонами і мають однозначно негативний ефект на процес взаємного зближення та економічного співробітництва", - сказав Сайдік.

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Також він повідомив, що важливе місце на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи зайняли питання безпеки, в тому числі дотримання режиму припинення вогню, реалізація угоди про відведення важкого озброєння, розведення сил і засобів цивільного захисту населення та життєво важливих об'єктів інфраструктури.

Крім того, тривало обговорення питання звільнення осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом. Наголошується, що особливу увагу було приділено створенню механізму за участю третьої сторони щодо верифікації бажання тих громадян, які після звільнення хотіли б залишитися на території, де вони перебували під час ув'язнення. У зв'язку з цим сказано, що дискусія на цю тему триває.

Розглядалися також питання захисту цивільного населення, особливо дітей.