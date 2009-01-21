Хто найбільше «дістав» українців
14:49, 21 січня 2009Політика
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Дані Української Гельсінської спілки
Українці найбільше скаржаться правозахисникам на суди, міліцію та органи місцевого самоврядування, повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).
За інформацією правозахисників, у 2008 році клієнтами громадських приймалень УГСПЛ стали майже 7 тисяч осіб. Найбільше за юридичною консультацією зверталися пенсіонери, жертви злочинів та безробітні.
Безкоштовна мережа громадських приймалень УГСПЛ діє у Херсоні, Харкові, Чернігові, Кіровограді, Львові, Луганську, Донецьку, Тернополі, Конотопі (Сумська область), Сєверодонецьку (Луганська область), Севастополі та Києві.
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