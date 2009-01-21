У Ющенка кажуть, що краще були б європейскій ціни і на газ, і на транзит

Погодившись на те, що розмір тарифу на транзит газу в 2009 році збережеться на рівні 1,7 долара (за 1 тисячу кубометрів на 100 км) при значному підвищенні ціни на газ для України, НАК “Нафтогаз України” може втратити близько 1 млрд. 150 млн. доларів, порівняно із ситуацією, коли б ціна на газ і розмір тарифу були підвищені пропорційно.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Якби ми вийшли 1 січня і заклали в угодах стовідсоткову оплату за газ, навіть за базовою ціною в 450 доларів, і одержали б стовідсотковий європейський тариф на транзит, то були б у виграші на 1 млрд. 150 млн. приблизно, - це наймінімальніші підрахунки. На сьогодні через те, що транзитна ставка залишилася та сама – на рівні 40% від європейської, а ціна на газ стала надхмарною, ми витрачаємо ті ж самі 1 млрд. 150 млн. доларів”, - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року складе 450 дол. за тис. куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

Українська сторона, в свою чергу, зберегла ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

У 2008 році Україна купувала газ за ціною 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів.