Командувач НАТО у Європі запідозрив Росію у наданні допомоги талібам

Чільний командувач НАТО заявив, що Росія, можливо, надає допомогу ісламістському рухові «Талібан» в Афганістані, який воює проти підтримуваної США влади країни.

Як заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі і командувач військ США в Європі генерал армії США Кертіс Скапарротті на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату Конгресу США, він бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на «Талібан» і, за його словами, «можливо, навіть постачати» це угруповання, передає «Радіо Свобода».

Яке саме постачання він мав на увазі, генерал не уточнив.

Читайте такожТерористи "ДНР" є більш смертоносними, ніж "Талібан" і "Боко Харам" - дослідження

Схожі звинувачення вже лунали раніше, в Росії їх заперечували.

Представники ж «Талібану» заявили агентству «Ройтерз», що мають значні контакти з Москвою принаймні з 2007 року, але запевнили, що російське втручання не виходить за межі «моральної і політичної підтримки».

Міжнародні сили під проводом США воювали проти талібів, скинувши їхню владу в Афганістані, від 2001 року, після терактів 11 вересня того року у США. Після завершення міжнародної операції наприкінці 2014 року Вашингтон домовився з Кабулом про подальше перебування частини військ США в Афганістані для допомоги в боротьбі з талібами афганським силовим структурам. Останнім часом афганські урядові сили втрачають під наступом талібів усе нові частини країни.