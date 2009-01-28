Пинзеник не прийшов на Кабмін

Міністр фінансів Віктор Пинзеник не бере участі у сьогоднішньому засіданні Кабміну. Як повідомляє Українська правда, перед засіданням уряду журналісти очікували на міністра, щоб почути його коментар щодо його "секретної доповідної" прем’єру про стан економіки в Україні.

Однак на засідання уряду Пинзеник не з`явився. Натомість в середу вранці прес-служба уряду поширила його спростування, в якому "секретну доповідну" він називає сфальсифікованою провокацією.