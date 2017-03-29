До Луцька прибув посол Польщі Ян Пєкло

20:51, 29 березня 2017
Політика
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У Генеральному консульстві Польщі Пєкло дав брифінг для польських журналістів.

Також у консульстві організовано телеміст з Польщею / newsonline24

До Луцька прибув надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло.

Як передає кореспондент УНІАН, до Луцька також прибули журналісти з Польщі, які представляють різні засоби масової інформації, зокрема, один з найбільших телеканалів - TVP Polonia.

У Генеральному консульстві Польщі Пєкло дав брифінг для польських журналістів.

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Також у консульстві організовано телеміст з Польщею. На запитання представників польських ЗМІ відповідатимуть місцеві активісти, журналісти та чиновники.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

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Теги: #обстріл#посол#Генконсульство Польщі