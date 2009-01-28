Пинзеник пішов на лікарняний

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК відсьогодні перебуває на лікарняному.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

“Віктор Михайлович на лікарняному відсьогодні”, - сказали в прес-службі.

При цьому співбесідник агентства не зміг уточнити, чи перебуває міністр в якійсь медичній установі, а також причину, через яку В.ПИНЗЕНИКУ довелося піти на лікарняний.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що В.ПИНЗЕНИК перебуває на лікарняному.

Водночас сьогодні журналісти бачили міністра в будівлі уряду. В.ПИНЗЕНИК залишив її перед засіданням Кабінету міністрів.

Як раніше повідомляв «Обком», проблеми у Віктора Михайловича із здоров`ям почалися ще до Нового року. Так, за даними «Обкому», відсутність Пинзеника на ухваленні Держбюджету країни наприкінці грудня була викликана, в першу чергу, болями в серці і високим тиском. Міністрові викликали «швидку», і протягом всіх свят Віктор Михайлович знаходився на лікуванні, та і зараз він чергував робочий процес з візитами «під крапельницю».