Клімкін прибув до штаб-квартири НАТО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до штаб-квартири Організації північноатлантичного договору, де він повинен взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє українська місія при НАТО у Twitter.

"Міністр Павло Клімкін прибув до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу на міністерські заходи НАТО", - зазначили українські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комісія Україна-НАТО, яка відбуватиметься в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу, розгляне ситуацію з безпекою на Донбасі та прогрес України у здійсненні реформ.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує надавати підтримку Україні у сфері кіберзахисту та реформуванні системи командування та управління, а також у сфері медичної реабілітації.