НАТО продовжує надавати підтримку Україні у сфері кіберзахисту – генсек Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс продовжує надавати підтримку Україні у сфері кіберзахисту та реформуванні системи командування та управління.

Про це він сказав на прес-конференції перед початком міністерської зустрічі на рівні глав МЗС країн-членів Альянсу в Брюсселі.

«Ми завершимо міністерську зустріч засіданням Комісії НАТО-Україна», - зазначив Столтенберг.

Він знову заявив, що це засідання стане «рішучим сигналом Альянсу у незмінній прихильності до України».

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«Наша підтримка є одночасно політичною та практичною. І ми надаємо допомогу за різними напрямками, в тому числі у сферах кіберзахисту, командування та управління і медичної реабілітації», - повідомив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комісія Україна-НАТО, яка відбуватиметься в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу, розгляне ситуацію з безпекою на Донбасі та прогрес України у здійсненні реформ.

У цьому засіданні візьме участь міністр закордонних справ Павло Клімкін.