Ющенко перенесе чоловіче свято на 29 січня?
Президент підтримує ініціативу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує ініціативу встановити 29 січня День захисника Вітчизни на вшанування подвигу Героїв Крут.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у своєму виступі перед курсантами та студентами вищих військових навчальних закладів Києва з нагоди Дня подвигу Героїв Крут.
«День подвигу під Крутами – це наш справжній національний день захисника Вітчизни. Він неминуче, це моє глибоке переконання, постане у серцях кожного воїна і громадянина», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Водночас глава держави наголосив, що підтримує ініціативу, яка, за його словами, лунає вже давно щодо державного встановлення такого пам’ятного дня.
В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що День подвигу Героїв Крут є святим для української нації і історії, для кожної людини, яка несе за собою відповідальність за свою Батьківщину.
Президент у своєму виступі закликав українців єднатися навколо ідеї держави, національної ідеї єдності і сили України.
«Ми повинні, ми зобов’язані бути сильними заради нашого життя, наших рідних, нашої Вітчизни. Ми українці, ми зобов’язані шанувати кожний наш успіх і перемогу. У цьому наша суть і перспектива», - наголосив Президент.
Як повідомлялося, 29 січня Україна вшановує пам`ять Героїв Крут. 91 рік тому три сотні київських студентів вступили у нерівний бій з шеститисячною більшовицькою армією, захищаючи Українську народну республіку.