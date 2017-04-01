Москаль знайшов у нардепа подвійне громадянство - звернувся до ГПУ (документ)

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням невідкладно внести у Верховну Раду подання про позбавлення Віктора Балоги депутатської недоторканності. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Відповідне звернення Москаль надіслав Луценку сьогодні, 1 квітня. У ньому він просить генпрокурора притягти Балогу до кримінальної відповідальності.

За даними ОДА, народний депутат від Закарпаття Віктор Балога має крім окрім українського ще й австрійське громадянство.

"Копія паспорта громадянина Австрії В.Балоги є в розпорядженні Закарпатської облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

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"У часи роботи в Секретаріаті президента України Віктора Ющенка Балога майже щотижня літав в Австрію, скупив на околиці Відня купу нерухомості й таємно отримав австрійське громадянство", – цитує прес-служба Москаля.

Він зауважує, що факт про подвійне громадянство Балоги давно відомий серед політикуму Закарпаття, але документальне підтвердження в Закарпатській ОДА отримали тільки нещодавно.

"Публікуємо скан-копію документа зараз, оскільки перевіряли його достовірність через дипломатичні установи. На паспорті чітко видно фото, дату народження, місце (с.Завидово Мукачівського району) та підпис В.Балоги", - зазначив Москаль.

За його словами, при оформленні австрійського громадянства Балога вніс перед своїм прізвищем частку "де", яка начебто має свідчити про його дворянське походження.

У прес-службі нагадали, що згідно із Законом України "Про державну службу", державні службовці можуть мати тільки одне – українське громадянство.