Черновецький каже, що перевірка з Кабміну - від лукавого

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що з понеділка перевіряти діяльність мерії розпочне комісія з Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це столичний голова повідомив сьогодні під час брифінгу.

Мер висловив здивування у зв’язку з цією перевіркою, оскільки вважає, що ніяких порушень в діяльності мерії немає.

“З понеділка до нас переїжджає весь Кабінет міністрів перевіряти все, що тільки ми намагаємось відродити, наповнити бюджет”, - сказав міський голова. У зв’язку з цією перевіркою він має намір у найближчі три дні терміново підписати всі найважливіші для міста розпорядження та рішення. Він зазначив, що працюватиме і завтра, і в неділю.

Згадуючи про розпорядження щодо підвищення тарифів на ЖКП в столиці, яке завтра буде опубліковано в газеті “Хрещатик”, він сказав, що у випадку потреби за ці дні зможе внести до нього зміни, якщо отримає зауваження фахівців.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пов’язує перевірку Кабміну з “протиріччями у філософії”, з тим, що його діяльність завжди сприймається як опозиційна.

“Шукати у нас немає чого. Все це (перевірка – УНІАН) від лукавого. Але ми знаємо, як з цим боротися... Мене завжди переслідували, тому що я був завжди опозиціонером”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. “Я сьогодні ж буду готувати позовну заяву і притягати до відповідальності всіх, хто буде намагатися зламати мою волю, спрямовану на покращення життя простих киян”, - додав мер.

У свою чергу присутній на брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ висловив переконання, що перевірка від Кабінету міністрів “паралізує роботу Київської міської держадміністрації”.

“А відтак, щоб єдина економічна модель по всій Україні, яка спробувала не сприйняти кризу як таку, а вийти з цієї кризи шляхом залучення нових надходжень до бюджету шляхом оптимізації додаткових частин, шляхом іншого менеджерського підходу, як це відбувається в КМДА, спробують помножити на нуль і просто припинити, щоб це не мало розповсюдження по всій країні, а відтак не показало більшу ефективність, ніж на сьогоднішній день показує позиція кризових явищ Кабінету міністрів України. І, взагалі, позиція державницького підходу до того, як виходити з кризи”, - сказав О.ДОВГИЙ.