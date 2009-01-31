Тимошенко хоче почути від НУ-НС прізвища

Уряд чекає пропозицій фракції «Наша Україна – Народна самооборона» для здійснення кадрових ротацій.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Ми чекаємо пропозицій від «Нашої України – Народної самооборони» за їх квотою, і поки ми не одержимо таких пропозицій, ми не можемо приймати такі рішення (про заміну міністрів – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що ніяких консультацій з питань зміни складу уряду ще не проводилося.

Тим часом, як повідомило кореспонденту УНІАН одне з інформованих джерел, у понеділок, 2 лютого, мала відбутися зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міністрами, що увійшли до складу уряду за квотою фракції НУ-НС. «Це логічно, оскільки в умовах, коли всі говорять про можливі заміни в складі міністрів за квотою фракції НУ-НС, необхідно це питання обговорити з Президентом, щоб з`ясувати його ставлення до таких ініціатив», - сказав співрозмовник агентства.

На запитання про те, хто ініціює зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, джерело відповіло: «Це зустрічне бажання як з боку міністрів за квотою НУ-НС, так і Президента».

Разом з тим, співрозмовник відмовився відповідати на запитання про потенційних кандидатів на заміну і претендентів на посади в уряді.