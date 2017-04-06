Голова ПА НАТО: захист України є захистом і для Альянсу

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі заявив, що захист України є захистом і для самого Альянсу.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це він заявив під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.

Аллі наголосив, що і держави-члени НАТО, і Парламентська асамблея НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні та засуджують незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі. «Захист України є захистом для нас самих», - зауважив Аллі.

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У свою чергу глава Української держави висловив вдячність ПА НАТО за тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

«Альянс продовжує підтримувати Україну, і це має для нас надзвичайно важливе значення», - зауважив Порошенко. Президент наголосив, що існуюче співробітництво між Україною та НАТО, у тому числі в рамках парламентської співпраці з ПА НАТО, відіграє важливу роль у приборканні агресії Росії проти України.

Також, зазначається, що окремо було відзначено важливість координації зусиль у сферах кібербезпеки та протистояння агресивній пропаганді з боку Росії.