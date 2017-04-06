Парубій: Україна дуже розраховує на ще більш тісну і активну співпрацю з НАТО

Україна розраховує на тіснішу співпрацю з Організацією Північноатлантичного договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному брифінгу з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він зауважив, що президент ПА НАТО вже вчетверте перебуває з візитом в Україні. Спікер подякував йому за "велику прихильність до України".

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"Україна дуже розраховує на ще більш тісну і активну співпрацю з НАТО. Бо ми всі переконані в твердості рішення саміту НАТО, що Україна буде членом НАТО", - сказав він.

Парубій нагадав, що наступне засідання ПА НАТО відбудеться у травні в Тбілісі (Грузія). "Я планую прибути на цю сесію Парламентської асамблеї і запропонувати, і сьогодні я запропонував, ініціативу окремої резолюції про порушення прав людини на окупованих територіях, а також закликати до продовження і збільшення санкцій (проти Росії - УНІАН)", - зазначив він.