Порошенко внесе до ВР подання на посаду глави Нацбанку після узгодження кандидатури

16:19, 10 квітня 2017
Політика
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Сьогодні, 10 квітня, голова НБУ Валерія Гонтарева оголосила про свою відставку.

Порошенко внесе подання після узгодження кандидатури / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради подання на посаду голови Національного банку після узгодження відповідної кандидатури.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України.

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«Питання стабільності фінансової системи, курсової політики національної валюти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями є дуже важливими для країни. Президент внесе відповідне подання до парламенту, коли буде погоджено нову кандидатуру на посаду голови НБУ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Валерія Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.

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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої
Теги: #Порошенко#НБУ#Гонтарева