Порошенко внесе до ВР подання на посаду глави Нацбанку після узгодження кандидатури
Сьогодні, 10 квітня, голова НБУ Валерія Гонтарева оголосила про свою відставку.
Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради подання на посаду голови Національного банку після узгодження відповідної кандидатури.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України.
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«Питання стабільності фінансової системи, курсової політики національної валюти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями є дуже важливими для країни. Президент внесе відповідне подання до парламенту, коли буде погоджено нову кандидатуру на посаду голови НБУ», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Валерія Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.